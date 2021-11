Burkina Faso: un appel à manifester ce samedi

Vue aérienne de Ouagadougou au Burkina Faso. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Malgré la suspension de l’Internet mobile et l’interdiction de manifester, l’opposition et une partie de la société civile ont maintenu vendredi leur appel à marcher ce samedi pour la paix et contre la politique sécuritaire du gouvernement.