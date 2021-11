RDC : la ministre de la Justice demande le retour de Willy Bakonga en prison

La ministre de la Justice Rose Mutombo suggère la retour de l'ex-ministre Willy Bakonga à la prison centrale de Makala (image d'illustration) AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’ancien ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga rentrera-t-il en prison ? Condamné fin avril à trois ans de prison pour « blanchiment d'argent »et « transfert illicite de capitaux vers l'étranger », il a été libéré jeudi dernier, soit près de 7 mois après son arrestation. Un jour après cette remise en liberté et le tollé qu’il a provoqué, la ministre de la Justice Rose Mutombo a soulevé des anomalies dans la décision et suggère sa remise en prison.