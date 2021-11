Secteur de l'électricité à Madagascar: la Banque mondiale demande des comptes aux autorités

Le siège de la Jirama, l'entreprise publique de distribution d'eau et d'électricité. © RFI/ L. Bezain

La Banque mondiale, qui finance depuis 2016 un projet d'amélioration du fonctionnement du secteur de l'électricité sur la Grande Ile, demande à l'État malgache de rembourser et de justifier un peu plus de 1,7 million de dollars de dépenses inéligibles à ce projet, entreprises par la Jirama, la société publique de distribution d'électricité et d'eau. Un déboire de plus pour cette société nationale, surendettée et plusieurs fois pointée du doigt dans des affaires de détournements ou de favoritisme.