Soudan: Abdallah Hamdock joue l'apaisement, l'opposition dénonce un jeu de dupes

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, de retour à son poste, a signé un accord très controversé avec le pouvoir militaire du général al-Burhan (image d'illustration). - AFP

Texte par : Eliott Brachet Suivre 3 mn

Le Premier ministre a annoncé samedi 27 novembre avoir limogé le chef de la police et son adjoint, après une sanglante répression qui a fait 42 morts et des centaines de blessés depuis le coup d’État du 25 octobre. Pour l’opposition au putsch, la mesure est insuffisante. Car la répression a également été menée par différentes milices armées, notamment par les Forces de soutien rapide ainsi que par les services de renseignements. Conformément à l’accord signé la semaine dernière entre Abdallah Hamdok, de retour à son poste, et le général al-Burhan, plusieurs prisonniers politiques ont été libérés après un mois de détention. Alors que des centaines d’autres sont toujours détenus dans des lieux inconnus, l’opposition dénonce un jeu de dupes.