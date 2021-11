Reportage

Variant Omicron: de nombreux touristes tentent de fuir l'Afrique du Sud

L'aéroport international de Tambo, à Johannesburg (photo d'archives). AFP PHOTO/ Stéphane de Sakutin

L'Afrique du Sud est de plus en plus isolée du monde. La découverte du variant Omicron par les scientifiques sud-africains suscite un vent de panique à l'étranger où les pays ferment leurs frontières avec l'Afrique du Sud. C’est déjà le cas des pays de l'Union européenne, de la Russie, des États-Unis, du Brésil ou encore du Maroc. Les vols des compagnies aériennes sont annulés à la dernière minute et de nombreux passagers se trouvent bloqués en Afrique du Sud.