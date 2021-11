Reportage

Côte d’Ivoire: la 5ème édition du festival du jeu vidéo se tient à Abidjan

Audio 01:24

Le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan rassemble bon nombre de joueurs venus d'Afrique. © FEJA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le festival de l’Électronique et du jeu vidéo (Feja) se tient, en ce moment, à Abidjan et réunit des « gameurs » de haut niveau, Ivoiriens et internationaux avec, au programme, des échanges entre professionnels et des compétitions de jeux vidéos incontournables comme Street fighter, Tekken, Fornite et Fifa football.