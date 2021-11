Centrafrique: les précisions du ministre de la Santé sur la situation du Covid-19

En Centrafrique, suite à un état des lieux, diffusé sur RFI, le ministre de la Santé apporte des précisions sur la situation de l’épidémie de Covid-19. Le nombre de cas recensés dans le pays reste relativement faible avec 12 000 pour près de 5 millions d'habitants et 101 décès, depuis le début de la pandémie.

Publicité Lire la suite

Malgré ces résultats positifs, la réponse à l'épidémie de coronavirus demeure une priorité du gouvernement, a tenu à préciser le ministre Pierre Somsé.

« Le dénombrement des cas d’une maladie épidémique est toujours frappé de limites. Cela ne disqualifie pas ces chiffres et ces paramètres… Mais un paramètre crucial dans la gestion d’une épidémie sont les tendances, a-t-il expliqué. Et si les gens ont tendance à citer la sécurité physique comme étant la première préoccupation qu’ils ont, cela ne relègue pas au second plan la préoccupation sur le Covid ».

►À lire aussi : Début de la campagne de vaccination en Centrafrique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne