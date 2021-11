Centrafrique: les réactions indignées se succèdent après la sortie de prison d'Hassan Bouba

Hassan Bouba, ministre de l'Élevage, le 17 septembre 2021 à Bangui. © Carol Valade / RFI

L'heure est à l'indignation en RCA après la sortie de prison vendredi 26 novembre du ministre Hassan Bouba, une semaine après son arrestation et son inculpation pour crimes de guerres et crimes contre l’humanité par la Cour pénale spéciale. Hassan Bouba, ancien numéro 2 du groupe armé UPC, est notamment soupçonné d’avoir planifié l’attaque du camp de réfugié d’Alindao où plus d’une centaine de civils ont perdu la vie en 2018.