Le huitième Forum sur la coopération sino-africaine s'ouvre à Dakar

Le président chinois Xi Jinping, avec son homologue sénégalais Macky Sall lors d'une visite d'État à Dakar, en 2018. © AP Photo/Xaume Olleros

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre 2 mn

Les Nouvelles routes de la soie gagnent du terrain, à la veille de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine à Dakar, lundi 29 novembre 2021. Deux jours de sommet où il sera question de vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi et surtout d'économie dans le cadre du projet chinois « Belt and Road Initiative », que viennent de rejoindre l'Érythrée et la Guinée-Bissau.