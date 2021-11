Éthiopie: quels pays soutiennent aujourd'hui le Premier ministre Abyi Ahmed?

C'est toujours le statu quo en Éthiopie, après que la contre-offensive des forces fédérales semble avoir freiné l'avancée des rebelles tigréens en direction d'Addis-Abeba. Quels sont les pays sur lesquels peut aujourd’hui compter l’Éthiopie ?

Les États-Unis et l'Union européenne, partenaires financiers de premier plan, ont pris leur distance avec l'Éthiopie depuis la guerre dans le Tigré, l'année dernière. La France a suspendu sa coopération militaire, malgré la bonne entente qui existait entre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Abiy Ahmed. Alors malgré l'isolement international, quels pays soutiennent aujourd'hui l'Éthiopie ?

Outre l'Érythrée et la Somalie, ses alliés régionaux, l'Éthiopie peut toujours compter sur la Chine, son plus important partenaire, depuis vingt ans. Un train, des routes, des hôtels, des banques… le pays est ponctué de constructions chinoises. Mais l'Éthiopie peut aussi s'appuyer sur la coopération turque et le soutien de la Russie, notamment un soutien politique à l'ONU et, depuis juillet dernier, une coopération technologique dans le domaine militaire.

Mais militairement, aujourd’hui, l'Éthiopie peut surtout compter sur les Émirats arabes unis. Après avoir annoncé, en 2019, trois milliards de dollars d'aide et d'investissement, selon des relevés d'images satellites, Abou Dhabi a également envoyé un renfort significatif à l'appareil militaire aérien de l'Éthiopie, ces dernières semaines, notamment en drones.

Israël, également, a pris pied en Éthiopie ces dernières années, « avec quelques précautions », selon un expert militaire israélien. Récemment encore, des milliers de juifs éthiopiens ont pu émigrer dans l'État hébreu mais celui-ci aurait refusé de fournir des drones « kamikazes » pour combattre le TPLF, selon la même source, bien que ce soit le système de défense sol-air israélien Spyder-MR qui protège le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne.

