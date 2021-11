Côte d'Ivoire: initiation à l'aviron avec l'athlète olympique Franck-Aimé Kouadio au profit d'ONG

Dans le cadre du « Movember », rebaptisé M’Abidjan en Côte d’Ivoire - un mois de mobilisation visant à recueillir des fonds et les reverser à des organisations caritatives -, l’athlète olympique ivoirien Franck-Aimé N'Dri Kouadio organise bénévolement des initiations à l’aviron sur la lagune Ebrié. l'aviron, un sport méconnu en Côte d’Ivoire.

Avec notre correspondant à Abidjan, François-Hume Ferkatadji

Naviguer au coeur d’Abidjan, dans un silence quasi total. Un plaisir rendu possible par la pratique de l’aviron que Franck-Aimé Kouadio entend promouvoir. Depuis deux semaines, il embarque sur son bateau fuselé des novices sur la lagune Ebrié.

« Une fois installé, vous attrapez les rames comme ça. La main gauche toujours au-dessus de la main droite », détaille-t-il à un participant. Trouver le rythme et l’équilibre pour fendre l’eau en douceur, c’est le premier défi pour les débutants.

Laure Gnagbé Blédou est venue avec sa fille tenter l’expérience pour la première fois. « C’était super bien, le calme est saisissant… Et après, l’aviron en lui-même, eh bien ce n’est pas facile de coordonner, etc. Mais c’est hyper intéressant. Moi, ça m’a donné envie d’en faire en tout cas », raconte-t-elle.

Franck-Aimé Kouadio découvre l’aviron en 2018. En 2021, à Tokyo, il participe aux demi-finales des Jeux olympiques. « C'était merveilleux. C’est un rêve qui s’est réalisé. Et là, j’étais tout content, tout heureux, avec tous ces grands champions », nous confie-t-il.

Avec seulement 8 licenciés en Côte d’Ivoire, ce sport reste méconnu mais selon l’athlète olympique, les espaces pour le pratiquer sont nombreux dans le pays. « Nous avons plein de plans d’eau qui sont merveilleux ! Donc on peut bien former et développer chez soi l’aviron. Ici, nous avons beaucoup plus de matériel ».

Les recettes de cette initiation sont reversées à 3 ONG ivoiriennes. Et l’initiation se poursuit le weekend prochain

