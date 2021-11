Forum Chine-Afrique: le président chinois promet fournir 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid

Au premier jour du huitième forum de coopération Chine-Afrique, organisé à Dakar, le président chinois Xi Jinping est intervenu, ce lundi 29 novembre, en visioconférence. Il a annoncé que la Chine allait fournir à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid.

Un milliard de doses de vaccins chinois supplémentaires dont 600 millions de doses sous forme de dons. C'est la promesse que Xi Jinping a faite à l'Afrique lors de la cérémonie d'ouverture du Forum sino-africain de Dakar, afin que le continent puisse faire vacciner 60 % de sa population d'ici à 2022. On est actuellement à 6 % d'Africains et d'Africaines vaccinés.

Le chef de l'État chinois, s'est par ailleurs félicité de voir de plus en plus de pays africains rejoindre l'initiative chinoise de Route de la Soie. Il a aussi promis de doper le commerce entre l'Afrique et la Chine, en particulier de porter les exportations agricoles africaines vers la Chine à 300 milliards de dollars, d'ici à trois ans, en accélérant l'inspection des produits africains et exemptant davantage de ces produits de droits de douane.

Xi Jinping s'est aussi engagé à augmenter les investissements directs des entreprises chinoises pour les porter à plus de 10 milliards de dollars, afin d'accélérer l'industrialisation du continent africain.

Le président chinois a également promis d'alléger la dette des pays africains les moins avancés, à l'égard de la Chine qui est le premier créancier du continent.

Reprise de la coopération sino-africaine

Le sommet a démarré, ce lundi matin, par une conférence interministérielle d’entrepreneurs chinois et africains, une occasion pour les deux parties d’échanger sur cette coopération sino-africaine freinée par la pandémie du Covid-19, mais qui reprend bel et bien.

Les investissements ont repris et rien que dans les neuf premiers mois de cette année 2021, la Chine a investi 2,5 milliards de dollars en Afrique, selon le vice-ministre chinois du Commerce qui est intervenu en visioconférence.

Dans le domaine social, la Chine a offert à l’Afrique 160 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 et va continuer, selon toujours le vice-ministre du Commerce.

La coopération sino-sénégalaise se porte bien également, selon les autorités sénégalaises qui font état de 1 200 milliards de francs CFA d’appuis financiers de la Chine, depuis le début de la coopération, coopération que compte d’ailleurs renforcer le président Macky Sall, lorsqu’il sera élu président de l’Union africaine. Il compte donc et ainsi attirer davantage d’entrepreneurs chinois.

