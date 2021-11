RDC : l'Eglise catholique suspend sa participation à la plateforme des confessions religieuses

Dans un communiqué rendu public lundi, l'Eglise catholique a annoncé qu’elle suspend sa participation au sein de la plateforme des confessions religieuses.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

La décision a été prise à l'issue de la session extraordinaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) tenue du 23 au 25 novembre à Kinshasa.

Cela fait suite à des profondes dissensions avec six autres confessions qui avaient porté leur choix sur Denis Kadima comme président de la Céni. Les catholiques et les protestants jugent Denis Kadima très proche de Félix Tshisekedi.

L'abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la Cenco, regrette un « climat de méfiance susceptible de conduire à des élections contestées d’avance, et qui par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale ». Afin de « garantir le caractère apaisé du processus électoral, les évêques ont levé l’option de demander à qui de droit de faire preuve d’ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l’inclusivité du processus électoral. »

Mais « avec la désignation des animateurs de la Céni, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence de doctrines et des perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses, pointe le secrétaire général de la Cenco. C’est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l’Eglise catholique dans la plateforme des confessions religieuses. »

