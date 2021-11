Sommet Afrique-Chine: les pays africains attendent les actes après les promesses de Pékin

[...] Nous nous réjouissons de constater que ces préoccupations ont fait l'objet d'un large consensus entre les parties africaines et chinoises et qu'elles ont effectivement été prises en compte dans les documents de travail soumis à notre examen. Nous devons convenir maintenant de nouvelles modalités de travail, plus efficaces qui vont favoriser l'inclusion et la rapidité dans l'exécution de nos programmes de coopération afin que chaque membre puisse effectivement et réellement bénéficier des effets de notre partenariat.