Amnistie des rebelles au Tchad: le Fact dénonce l'exclusion de ses combattants, le gouvernement rassure

Au Tchad, le gouvernement a présenté, lundi 29 novembre, deux projets de loi qui prévoient une amnistie générale pour environ 400 rebelles tchadiens, dont de nombreux leaders politico-militaires, en prison ou en exil. Revendications formulées lors des consultations qui se sont déroulées entre responsables de groupes rebelles et les membres du comité technique spécial dirigé par l’ancien président Goukouni Weddeye. Hier, le président du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact), responsable de la mort de l'ancien président Idriss Deby Itno, a dénoncé l'exclusion de ses combattants arrêtés en avril dernier, le ministre en charge du Dialogue national s'est voulu rassurant.

Le président du Fact s'est dit surpris de voir ses hommes - faits prisonniers lors de leur offensive d'avril dernier - exclus de cette mesure d'amnistie. Cela pourrait mettre en danger le processus de dialogue, selon Mahamat Mahdi Ali : « Nous avons appris que les éléments du Fact sont exclus de cette libération. Nous, on ne peut que prendre acte. Et, nous avons pensé que ce geste de libération aurait favorisé non seulement la réconciliation nationale, mais aussi la tenue d’une table-ronde inclusive dans des bonnes conditions et dans un climat apaisé ».

Pédagogue

Le ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale et du dialogue s'est voulu pédagogue. Ceux qui ont été condamnés avant 2019 ont bénéficié de l'ordonnance d'amnistie de 2018. « C'est mon cas », a-t-il expliqué. Les deux projets de loi présentés, lundi, concernent ceux qui ont été condamnés en 2019. Quant aux combattants du Fact arrêtés cette année, « Il n'y a pas d'inquiétude à se faire », a assuré Acheikh Ibn Oumar : « Je n’ai pas besoin de les rassurer. Lui, s’il a été condamné avant, il a été gracié. Et actuellement, il n’est pas poursuivi et même ceux qui sont arrêtés et qui ne font pas encore l’objet de procédure, dans le cadre de la réconciliation, l’action je dirais, s’arrête. Donc, il n’y a pas d’inquiétude à se faire ».

Préoccupation

Déclaration d'un cessez-le-feu, arrêt de la répression de manifestations pacifiques ou encore poursuite contre les criminels de guerre suivie d'un pré-dialogue, le président du Fact rappelle que les autres sujets de préoccupation présentés au gouvernement n'ont pas encore trouvé de réponse. Là aussi, le ministre Acheikh Ibn Oumar s'est voulu rassurant. Toutes ces questions sont « à l'étude », dit-il, en rappelant que l'objectif est d'arriver à un dialogue totalement inclusif.

