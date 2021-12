Bénin: toujours détenus, les opposants Reckya Madougou et Joël Aivo bientôt jugés

Reckya Madougou, candidate recalée du parti d'opposition Les Démocrates pour la présidentielle de 2021 au Bénin sera jugée le 6 décembre. (image d'archives) AFP - ERICK CHRISTIAN AHOUNOU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Bénin, les opposants Reckya Madougou et Joël Aivo seront jugés au cours de la session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) , qui s’ouvre, lundi 6 décembre, à Porto-Novo. Les avocats des deux prévenus, éliminés de la course à la présidentielle d’avril dernier, ont toujours déclaré que les deux affaires étaient « purement politiques ». Deux demandes de mise en liberté de Reckya Madougou ont été rejetées.