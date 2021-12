Ghana: le projet de loi criminalisant la promotion de l'homosexualité de nouveau à l'étude

Nous, on essaye d'aider les associations militantes ghanéennes à se structurer, à parler avec les parlementaires, on les aide à avoir des conseils juridiques, à être plus armé de pouvoir défendre de façon plus stratégique leurs positions ; pour essayer de tordre le cou à cette idée que ce qu’elles souhaiteraient c’est de faire du prosélytisme. Donc il faut sans doute qu’elles adaptent leur discours pour montrer "mais non, ce que nous souhaitons c'est de ne ne pas être discriminé, ce que nous souhaitons c'est ne pas nous voir interdire un accès à un logement, ou accès à un emploi au motif que nous serions de cette communauté." Il y a eu 140 mémorandums qui ont été déposés, au Ghana, n’importe qui peut déposer un mémorandum. Il y a peu de pays dans lesquels la commission chargée d'étudier la proposition de loi a l'obligation de recevoir officiellement toutes les contributions de tous les lobbies. Ce qui va sortir du Parlement sera quelque chose qui sera profondément démocratique et qui correspondra au sentiment profond de Ghanéens. Aujourd'hui, seuls s'expriment les extrêmes de chaque côté.