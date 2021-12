Côte d'Ivoire: exercice militaire conjoint franco-ivoirien aux environs de Yamoussoukro

Un exercice militaire conjoint franco-ivoirien s'est déroulé en Côte d'Ivoire en ce début décembre 2021. © Pierre Pinto/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pendant deux jours, les armées françaises et ivoiriennes mènent un exercice aéroporté aux abords de la capitale. Hier, c’est une compagnie de parachutistes français qui y a été larguée après avoir été embarquée à bord d’un A400M quelques heures plus tôt en France. Un exercice qui n’est pas anodin dans le contexte régional actuel et alors que la Côte d’Ivoire doit faire face à une menace jihadiste de plus en plus pressante.