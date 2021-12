France: l’AFD fête ses 80 ans en pleine réflexion sur son nom et son positionnement

On est dans ce moment un peu étrange, mais passionnant, où les mots qui qualifient notre action et plus largement au plan global cette politique de développement paraissent inadaptés par rapport à notre expérience, à ce que nous vivons. Il y a eu un grand décalage qui a eu lieu en 2015 avec l’Accord de Paris sur le climat, et avec les objectifs de développement durable. Et on est en train progressivement d’incorporer et de déployer ce message qui, à un moment, va passer par un nouveau vocabulaire, un nouveau lexique, qui ne sera plus un lexique finalement de séparation. Parfois, c’est le reproche qui nous est encore fait, un lexique un peu de domination des fois. Mais, vraiment un lexique commun, un lexique partagé. Et on ne l’a pas encore. C’est cela le travail qu’il faut absolument lancer. À un moment, le président de la République l’a dit à Montpellier : cela passera sans doute par le changement de nom de l’AFD. Le sommet de Montpellier, c’était le 8 octobre, donc c’était il n’y a même pas deux mois, je pense que ça n’aurait pas de sens de décréter un nouveau nom de l’AFD sans que ce dialogue, cet échange… On a quelque chose à élucider en fait qui n’est pas clair encore. Il faut un petit peu de temps pour y arriver