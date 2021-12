L'ONU et l'Union africaine appellent Soudanais et politiques à soutenir le Premier ministre

Moussa Faki Mahamat et Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse en 2019. AFP - TONY KARUMBA

L'ONU et l'Union africaine parlent d'une seule voix sur la situation au Soudan. Lors d’un point presse à New York, les deux hommes ont appelé les parties soudanaises à trouver un compromis, et notamment les partis politiques à appuyer le Premier ministre Abdallah Hamdok.