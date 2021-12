Sénégal: Transparency International ne lâche pas l'affaire Petro-Tim

L'organisation de lutte contre la corruption demande à six pays étrangers d'ouvrir des enquêtes pour corruption d'agent étranger, dans l'attribution de contrats pétroliers au Sénégal en 2012. À l'époque, l'homme d'affaire Franck Timis aurait soudoyé de hauts responsables sénégalais, dont le frère du président, Aliou Sall. Si celui-ci a été blanchi depuis, les agissements de Franck Timis restent à éclaircir selon Transparency.

En 2012, l'homme d'affaire australo-roumain Franck Timis sert d'intermédiaire pour aider le Singapouro-Malaisien Eddie Wong à acquérir deux champs pétroliers. Dans cette affaire Petro-Tim, Aliou Sall, frère du président sénégalais, a été contraint de démissionner, avant de bénéficier, il y a un an, d'un non-lieu de la justice de son pays.

Mais pour Transparency International, cela ne veut pas dire que Franck Timis et Eddie Wong n'ont rien à se reprocher. Seulement, l'ONG pointe les limites de la justice sénégalaise et souhaite qu'une juridiction étrangère se saisisse de l'affaire. C'est pourquoi, six pays, dont les États-Unis, la Roumanie, l'Australie et Singapour ont été interpellés.

« Le peuple sénégalais a le droit de savoir comment les blocs de Cayar et de Saint-Louis ont été attribués à Franck Timis et à toutes les personnes impliquées dans ce dossier, explique Birahim Seck coordonnateur général du Forum civil, la section sénégalaise de Transparency International. Comme, à ce stade, la justice sénégalaise n'est pas encore capable de dire au peuple sénégalais comment ces contrats ont été attribués, nous avons été obligés de nous tourner vers les juridictions internationales. Et là, les enquêtes seront plus poussées, car il ne s'agira plus de se limiter aux conditions d'attribution, mais aussi de s'intéresser à certaines transactions entre les différents acteurs. »

Aux États-Unis, par exemple, Transparency dit avoir demandé au ministère de la Justice de déterminer si les sociétés Kosmos Energy et British Petroleum, actuelles détentrices des droits sur les blocs incriminés, ont ou non violé la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger.

