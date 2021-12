Selon la RDC, les frappes conjointes avec l’Ouganda contre les ADF se font loin des zones habitées

Les rebelles de l'ADF ont été pointés du doigt pour plusieurs attaques, notamment contre des populations civiles. Ici, des soldats congolais inspectent les lieux d'un combat près de la ville d'Oicha, près de Beni, (Image d'illustration) © Al-hadji Kudra Maliro, AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les opérations conjointes entre les armées de RDC et de l’Ouganda se poursuivent dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Des frappes aériennes et des actions au sol sont menées contre des positions du groupe ADF, a confirmé Kinshasa, le mardi 30 novembre. En attendant le discours à la nation du chef de l’État qui interviendra d’ici au 15 décembre, le gouvernement et l’armée ont donné quelques détails sur les opérations en cours.