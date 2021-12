Burkina Faso: deux nouvelles interpellations après la manifestation du 27 novembre

Des manifestants burkinabè brandissent une banderole «Sauvons le Burkina Faso» lors d'une manifestation à Ouagadougou, le 2è novembre 2021. © AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI

Au Burkina Faso, des acteurs de la société civile et membres de la coalition d'organisations ayant appelé à la marche de samedi dernier sont depuis, ce jeudi 2 décembre, à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils sont notamment accusés d'atteinte à la sûreté de l’État et destruction de biens publics.