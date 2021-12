L'ancien vice-président du CNT Kaou N'Djim condamné à six mois de prison avec sursis

Au Mali, Issa Kaou N’Djim, le quatrième vice-président du CNT, a été condamné vendredi 3 décembre pour « troubles à l’ordre public ». (Image d'illustration datant d'août 2020) © Capture d'écran / Vidéo AFP

Le tribunal de la commune 4 de Bamako a rejeté vendredi 3 décembre les exceptions soulevées par les avocats de Kaou Ndjim, ex-quatrième vice-président du Conseil national de transition (CNT), et l'a condamné à six mois de prison avec sursis et 500 000 francs d’amende. Il était poursuivi pour « atteinte au crédit de l’état et injures commises via les réseaux sociaux ». Après le verdict, pas question pour lui de quitter la politique.