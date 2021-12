Sans action contre la dette, le FMI s’inquiète d’un «effondrement économique» de «certains pays»

Indépendamment de ce contexte pandémique, le point commun c’est de se mettre d’accord sur des situations qui sont là aussi distinctes, parmi lesquelles et qui sont importantes, c’est un accord entre créanciers, et surtout quand ces créanciers ne sont pas tous membres du Club de Paris. Aujourd’hui, la dette est détenue par deux types d’acteurs distincts. C’est à la fois des créanciers qui ne sont pas nécessairement issus de ce Club de Paris, en tout cas, membres économie nature, évidemment on pense à la Chine, et d’autre part des créanciers qui ne sont pas que publics avec l’apparition aussi d’un certain nombre de créanciers privés. Si on prend ces deux facteurs-là, on comprend pourquoi il faut du temps parce que c’est apprendre à coopérer, apprendre à négocier dans des enceintes qui ne sont pas les enceintes traditionnelles, puisque le Club de Paris est à la fois au cœur, mais doit composer avec des acteurs qui ne sont pas membres, soit à part entière, soit membre tout court.