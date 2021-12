Covid-19: en Irlande, de nouvelles restrictions pour faire face au variant Omicron

Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a annoncé ce vendredi 3 décembre de nouvelles restrictions qui doivent durer pendant toutes les fêtes de fin d’année pour faire face au variant Omicron.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

En Irlande, les observateurs l’appellent l’année 2020+1 tant les semaines se suivent et se ressemblent depuis le début de la pandémie. Mais le Premier ministre Micheál Martin l’a assuré, la mine grave, dans son allocution télévisée vendredi : « Nous ne sommes pas revenus aux temps des confinements. »

C’est tout de même un certain retour en arrière, en particulier pour le secteur du divertissement. Déconfinées depuis à peine un mois, les boîtes de nuit doivent de nouveau fermer dès mardi, et ce jusqu’au 9 janvier. La jauge de capacité redescend à 50% pour les spectacles et événements sportifs. Pour les restaurants, c’est le retour du service à table uniquement avec 6 convives maximum par réservation. Les rassemblements seront limités à quatre ménages pendant les fêtes.

Micheál Martin s’est dit « déçu, frustré » par la menace du variant Omicron, malgré l’excellent taux vaccinal irlandais et alors que le pays a subi l’un des confinements les plus longs au monde.

Le Premier ministre a assuré tous les travailleurs concernés par les mesures annoncées ce vendredi qu’ils seraient soutenus financièrement par l’État et que le démantèlement des dispositifs d’aides, déjà entamé, serait différé.

L’allocution s’est achevée par un appel à l’espoir du chef de l’exécutif : « dans les prochaines semaines, il se peut encore que l’on découvre qu’Omicron n’est pas plus dangereux que les autres variants ».

