La Gambie dans l'attente des résultats globaux de l'élection présidentielle

Le président de la Commission électorale gambienne égrène les résultats de chaque département lors de l'élection présidentielle à Banjul, le 5 décembre 2021. © RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Gambie est dans l'attente des résultats globaux provisoires de la présidentielle. Depuis samedi, la Commission électorale indépendante égrène des résultats partiels par circonscription. Il en manque encore, mais sans surprise, le président Adama Barrow et son ancien vice-président Ousainou Darboe font la course en tête. Ce dernier, ainsi que les candidats Mammah Kandeh et Essa Mbaye Faal, rejettent les résultats.

Avec notre envoyée spéciale à Banjul, Charlotte Idrac Certains s'impatientent. Selon la Commission électorale, il manque les résultats de trois circonscriptions sur 53 au total. Les chiffres partiels sont annoncés au compte-gouttes depuis la veille au soir. Mais les différentes annonces sont interrompues par de longues pauses. D'après les résultats partiels, le président sortant Adam Barrow et son principal concurrent Ousainou Darboe font la course en tête. Avant même l'annonce officielle des résultats provisoires globaux, l'ancien vice-président a fait une déclaration de son domicile, avec d'autres candidats malheureux, pour critiquer la lenteur du processus, le délai pour la publication de ces résultats, plus de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. M. Darboe a annoncé qu'il rejetait à ce stade les résultats partiels publiés par la Commission. Il appelle néanmoins les militants à rester calmes, le temps de réfléchir à la marche à suivre. Le NPP, le parti du président sortant, a appelé ses militants à venir fêter la victoire dans le centre de la capitale, près du palais présidentiel. ► À lire aussi : La présidentielle en Gambie, « élection la plus importante de notre histoire »