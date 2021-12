Somalie: l'ONU se dirige vers la fin des opérations de lutte contre la piraterie

La communauté internationale commence à se mettre en retrait dans les eaux somaliennes. La Somalie vient de refuser que l’ONU prolonge d’un an l’autorisation aux navires de guerre de lutter contre les pirates au large de ses côtes. Ce n’est finalement que pour 3 mois que cette autorisation a été reconduite pour l’instant.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Après quelques semaines de négociations, le Conseil de sécurité a voté une bien plus courte reconduction de l’autorisation de lutte contre la piraterie. Alors qu’aucune attaque de pirate n’a eu lieu depuis 4 ans, la Somalie voulait récupérer la pleine souveraineté de ses eaux nationales, craignant qu’une militarisation de ses côtes ne s’installe sur la durée.

Mogadiscio réclamait ainsi que cette mesure ne soit renouvelée que pour deux mois. Ce sera finalement pour trois. La France a elle déploré un délai trop bref: la lutte contre la piraterie est assurée par les Etats-Unis et l’Europe - or l’opération européenne Atalante aurait besoin de plus de temps selon Paris pour éviter qu’un vide sécuritaire ne se crée suite à un départ précipité, alors que sa mission est prévue pour fin 2022.

Mais la pression est forte en Somalie : la campagne électorale pousse les autorités à mettre en avant la souveraineté nationale, réduisant la marge d’action à New York.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne