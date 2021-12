Tunisie : la ville de Sfax confrontée à une accumulation des déchets

Suite à la fermeture de la principale décharge, les communes n’ont plus où mettre leurs poubelles et une autre crise environnementale est en cours à Sfax. © Lilia Blaise/RFI

Dans la ville de Sfax, dans l’est de la Tunisie, les déchets s’entassent dans les rues depuis deux mois. La raison de ce drame écologique ? La principale décharge, à une vingtaine de kilomètres, a été fermée à la demande des habitants. Ils ont manifesté pour un droit à en environnement sain en novembre, après des années de lutte contre la pollution et les nuisances créées par la méthode d’enfouissement des déchets dans des décharges à ciel ouvert. Résultat, les communes n’ont plus où mettre leurs poubelles et une autre crise environnementale est en cours.