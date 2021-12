Forum de Dakar: face aux crises économiques et sanitaires, «l’urgence est là»

Le président sénégalais Macky Sall au forum de la Paix à Paris le 11 novembre 2018 (Image d'illustration). AFP/Yoan Valat

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’ouvrait ce lundi 6 décembre. Un rendez-vous qui réunit de nombreux acteurs politiques, institutionnels, issus du monde humanitaire et de la recherche. Les présidents du Sénégal, Macky Sall, d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Niger, Mohamed Bazoum, et de Guinée-Bissau, Umaro Cissoco Embalo, sont présents. Au menu des échanges : les questions de sécurité et de développement, mais également le Covid-19.

Publicité Lire la suite Avec notre envoyé spécial à Dakar, Pierre Firtion « L’urgence est là », a annoncé ce lundi matin à la tribune le président sénégalais. « Il nous faut faire face aux effets néfastes d’une double crise sanitaire et économique, a déclaré Macky Sall. Double crise à laquelle s’ajoute pour l’Afrique la vulnérabilité particulière au changement climatique, l’intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d’État. » En matière de sécurité, la situation sur le continent n’est guère reluisante, pour parvenir à obtenir de meilleurs résultats dans ce domaine… Macky Sall a plaidé pour une hausse des moyens. « La sécurité n’a pas de prix, mais elle a un coût », a-t-il insisté, avant d’ajouter : « Face à la montée de la menace terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire. » Le président sénégalais a également appelé à s’interroger sur les opérations de maintien de la paix sur le continent, opérations qui engagent 75 000 soldats, mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. La crise du Covid-19 également évoquée L’hôte de ce forum a conclu son propos par un message de soutien à Cyril Ramaphosa : « Isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et qui a fait preuve de transparence, c’est non seulement discriminatoire, a estimé Macky Sall, mais aussi contre-productif parce que c’est inciter les autres à ne pas publier les résultats. » En écho, le président sud-africain a dénoncé le manque de solidarité de la communauté internationale dans cette crise du Covid-19, regrettant notamment les mesures de restriction prises par les pays du Nord à l’encontre de son pays. L’un des ateliers prévus ce lundi devait justement traiter de la riposte collective face à la pandémie. Préparatifs à la présidence sénégalaise de l'UA La cybersécurité, la lutte contre la désinformation, la coopération entre États, le contrôle des espaces maritimes ainsi que la démographie, seront aussi évoqués lors de ce forum. La position sénégalaise sur tous ces sujets sera d’autant plus scrutée que Dakar prend début février la présidence tournante de l’Union africaine. En marge des échanges publics, ce rendez-vous devrait d’ailleurs donner lieu à de nombreuses rencontres bilatérales. Et pour cause, un sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine doit se tenir mi-février à Bruxelles. Ce qui explique la venue à ce forum de Charles Michel, le président du Conseil européen. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR