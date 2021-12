Bénin: l'opposant Joël Aïvo face à la justice pour une tentative présumée de coup d'État

Joël Aïvo est professeur de droit constitutionnel au Bénin. Joël Aïvo/Archive personnelle

Joël Aïvo et trois accusés sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’État et blanchiment dans la capitale béninoise, Porto-Novo. Les quatre co-accusés ont tous plaidé non coupable devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), ce lundi 6 décembre.