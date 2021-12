Reportage

Gabon: 14e jour de grève de la faim pour des élèves exclus de l'ENS

Quatre élèves professeurs de l’École normale supérieure (ENS) au Gabon entament ce lundi 6 décembre leur 14e journée d’une grève de la faim. Il y a un an, ils ont été exclus de l’école à six mois de la fin de leur formation. Il leur est reproché d’avoir chahuté une enseignante, cassé et brûlé des biens de leur établissement suite à une grève pour réclamer le paiement de leurs bourses.