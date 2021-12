Madagascar: ambiance tendue lors du procès de l’affaire «Projet Apollo 21»

Devant l'entrée de la salle d'audience. Gendarmes, militaires et policiers, en civil ou non, surveillent les allées et venues des participants au procès. Malgré les demandes des avocats de la défense, les journalistes n'ont pas été autorisés à enregistrer, filmer ou prendre des photos durant l'audience. © SarahTétaud / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Madagascar, c’est un procès très attendu qui s’est ouvert, ce lundi 6 décembre, à la cour criminelle d’Antananarivo. Vingt personnes dont deux Français et leurs épouses ainsi que cinq hauts gradés et un ex-Premier ministre sont jugés pour avoir participé au « Projet Apollo 21 », une tentative supposée de coup d'État et d’assassinat du président de la République ainsi que de quelques membres de son entourage, et qui aurait dû, d’après l’enquête, être mis à exécution en juillet dernier.