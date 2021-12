Présidentielle en Gambie: frustration et tristesse dans le camp d'Ousainou Darboe

En Gambie, le président Adama Barrow vient d’être réélu avec un peu plus de 53% des voix. Une défaite difficile à avaler pour Ousainou Darboe, opposant historique qui termine à la deuxième place pour la quatrième fois dans des élections présidentielles. L’avocat gambien et deux autres candidats ont d’ailleurs contesté le résultat dimanche après-midi.

avec notre correspondant à Banjul, Milan Berckmans

Il est 23h, dimanche soir et devant la résidence d’Ousainou Darboe, opposant « historique » de l’ère Jammeh et leader du Parti démocratique unifié (PDU) l’ambiance est morose après la publication des derniers résultats et la confirmation de la victoire d'Adama Barrow.

Pour Mariama, habillée d’une robe jaune aux couleurs de son parti, venir ici, c’était un moyen de trouver du réconfort après une journée frustrante. « Je suis venue ici assez tard, j’ai enfilé des vêtements locaux en venant. Je suis venue parce que je me sentais mal. Il fallait que je vienne ici pour me sentir mieux. Au moins, quand je vois des gens qui se sentent comme moi, ça me fait du bien. »

Même amertume chez Fafa, un jeune entrepreneur qui se sent lésé. « C’est dur : quand on regarde notre campagne, tout s’est bien passé. On espérait une victoire à la fin de la journée… Ce pour quoi on a travaillé ne nous a pas été donné. On dirait qu’ils ont triché. »

Pour lui, les victoires du président Adama Barrow dans certaines circonscriptions posent question. « Toutes nos bases, même celles que l’ancien président Yahya Jammeh n’avait jamais gagnées, s'étonne Fafa, à chaque fois qu’il y a eu des élections nous avons gagné dans ces localités. Et en tant que président il n’était pas le bienvenu là-bas. »

Une contestation qui devrait encore se faire entendre ce lundi, en Gambie.

