Tchad: les étudiants en médecine toujours en grève à Ndjamena

Des élèves et étudiants tchadiens manifestent à N’Djamena en décembre 2016 (Image d'illustration). AFP

RFI

Ce ne sera pas la reprise ce lundi 6 décembre dans les facultés de médecine de Ndjamena. En grève depuis le 10 novembre, les étudiants des facultés de médecine ont tenté de manifester jeudi dernier pour revendiquer le paiement de plus de deux ans et demi d'arriérés de bourses et l'amélioration de leurs conditions d'études. Une manifestation violemment réprimée par la police.