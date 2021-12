Bénin: l'opposant Joël Aïvo condamné à dix ans de prison

Joël Aïvo est professeur de droit constitutionnel au Bénin. Joël Aïvo/Archive personnelle

L'opposant béninois Joël Aivo a été lourdement condamné par la Criet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le constitutionnaliste et deux de ses co-accusés écopent de dix ans de prison. Ils sont été reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Un verdict rendu tôt ce mardi à Porto Novo devant un public surpris et sonné.