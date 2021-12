Les États-Unis restituent au Mali 900 œuvres saisies par leurs douanes

Le Premier ministre malien Choguel Maïga et l'ambassadeur américain Dennis Hankins lors de la cérémonie de restitution par les Etats-Unis de 900 objets volés sur des sites archéologiques et saisis par les douanes américaines, le 7 décembre à Bamako. AFP - ANNIE RISEMBERG

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de 900 objets archéologiques et ethnographique issus de pillage et de trafic illicites ont été officiellement rétrocédés, ce mardi 7 décembre, aux autorités maliennes, en provenance des États-Unis. C’était lors d’une cérémonie présidée par le Premier ministre de transition et l’ambassadeur américain au Musée national du Mali.