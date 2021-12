Troisième trimestre en berne pour l'économie sud-africaine

L'économie de la première industrie africaine en berne pour ce 3e trimestre. L'agence nationale des statistiques a annoncé ce mardi 7 décembre que l'économie s'est contractée de 1,5% entre juillet et septembre par rapport au 2e trimestre. Le PIB retombe ainsi au niveau de 2016.

Publicité Lire la suite

L'agriculture, le commerce et la production manufacturière sont les secteurs les plus durement touchés. L'industrie agricole a enregistré sa plus forte baisse de production depuis 2016, avec une contraction de 13,6%. Tous les secteurs commerciaux enregistrent des pertes. - 5.5% pour la restauration et l'hôtellerie, -5.9% pour les exportations.

Deux grands facteurs expliquent cette contraction. D'abord la crise sécuritaire inédite qu'a connu le pays mi-juillet, notamment à Johannesburg et dans le KwaZulu-Natal. Des violences déclenchées par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, alimentées par une crise socio-économique latente. Elles ont fait plus de 350 morts, de nombreuses destructions ont été commises, des pillages, mais aussi des incendies de commerces et de cultures. Des dégâts évalués à plus de 1,5 milliard d'euros.

Ensuite, l'épidémie du Covid-19 : confinement et restrictions, annulations de vols, pénuries de matières premières. Les dépenses des ménages ont baissé de 2,4%. Sur la même période le taux de chômage officiel frôle les 35%. Et la détection du nouveau variant a créé de nouvelles restrictions alors que le secteur touristique reprenait juste des couleurs. Laissant planer de nouvelles incertitudes sur l'économie sud-africaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne