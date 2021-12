Côte d'Ivoire: la CEI veut rendre automatique l'enrôlement sur la liste électorale

La Commission électorale indépendante souhaite changer le mode d’enrôlement des électeurs sur la liste électorale. À partir de 2022, il devrait être automatique pour les nouveaux majeurs.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

7,5 millions d’Ivoiriens sont inscrits sur la liste électorale. Tous les deux ans environ des opérations d’enrôlement des électeurs sont organisées partout sur le territoire pendant plusieurs semaines par les agents de la Commission électorale.

Généralement, 300 000 personnes se font ainsi enregistrer. Un million environ lors de l’opération de 2020, à la veille d’élections cruciales, et pour laquelle les partis politiques avaient largement battu le rappel de leurs sympathisants.

Mais c’est toujours trop peu pour la CEI qui estime que 4,5 millions d’Ivoiriens en âge de voter ne sont pas inscrits. Et que les citoyens, et en particulier les plus jeunes, se désintéressent de la chose publique.

Désormais donc, le mécanisme serait différent. En 2022, les jeunes majeurs détenteurs d’une carte d’identité pourraient être automatiquement inscrits sur les listes électorales dès 18 ans.

La CEI s’appuierait donc sur le fichier de l’Oneci, l’Office national de l’état civil et de l’identification, pour constituer sa liste électorale. L’électeur serait ensuite libre lors de la période de contentieux de modifier son lieu de vote s’il le souhaite.

Le président de la CEI Ibrahime Coulibaly-Kuibiert précise bien qu’il ne s’agit aucunement de rendre le vote obligatoire, mais simplement dit-il, de permettre à tout citoyen d’exercer son droit.

