Ethiopie : à Debre Birhan, ces déplacés qui ont fui l'avancée des rebelles tigréens

Des hommes devant un mir à Debre Birhan, en Ethiopie, le 14 mai 2021. (image d'illustration) AFP - EDUARDO SOTERAS

La crise humanitaire touche désormais les régions du Tigré mais aussi les régions Amhara et Afar. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 9 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire à cause de cette guerre civile. La région Amhara en particulier a vu le nombre de déplacés se multiplier depuis novembre. Reportage à Debre Birhan, une ville de 200 000 habitants, à 3 heures de route d’Addis Abeba.