Forum de Dakar : l'extension de la menace jihadiste aux pays côtiers inquiète

Un soldat ivoirien à Grand-Bassam, le 13 mars 2016, jour de l'attaque. (image d'illustration) REUTERS/Joe Penney

2 mn

A Dakar, le forum sur la paix et la sécurité en Afrique s’est achevé lundi soir. Pendant deux jours, responsables politiques, militaires, chercheurs ont échangé sur les questions sécuritaires. Au centre des préoccupations notamment, l’extension de la menace jihadiste du Sahel aux pays côtiers. Le Bénin et le Togo ont récemment été touchés par des attaques dans le nord de leur territoire, tout comme la Côte d'Ivoire un peu plus tôt cette année.