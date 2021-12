Afrique du Sud: Omicron plus contagieux mais une forme moins grave du Covid-19 selon le groupe hospitalier Netcare

Questions sur les vaccins actuels

Le numéro un de l'Organisation mondiale de la santé s'est emparé ce mercredi de données observées sur Omicron, déclarant à son tour que ce variant pourrait provoquer des symptômes moins sévères que le variant Delta, à titre d'exemple.

En revanche, « des données préliminaires venant d'Afrique du Sud suggèrent un risque de réinfection » des personnes guéries de la maladie ou vaccinées « plus élevé » avec ces nouvelles mutations propres à Omicron, a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mais « davantage de données sont nécessaires pour tirer des conclusions », plus définitives, a-t-il précisé, et ce sur tous ces différents points. « Il est trop tôt pour en être certain », plaide-t-il, alors que Pfizer et BioNTech assurent que leur vaccin reste efficace.

L'Agence France-Presse précise néanmoins que « de premiers résultats, très partiels, d'une étude tempèrent cet optimisme affiché ». Selon l'Africa Health Research Institute (AHRI), précise l'AFP, ce variant échapperait « en partie à l'immunité conférée » par Pfizer.

Quoi qu'il en soit, les deux laboratoires alliés dans cette crise entendent « poursuivre la mise au point d'un vaccin spécifique » contre Omicron, tablant sur une disponibilité « d'ici à mars au cas où une adaptation serait nécessaire », selon leurs dernières déclarations.