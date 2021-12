Gambie : Adama Barrow fait le point sur ses priorités et se veut rassembleur

Deux jours après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle, le président désigné vainqueur Adama Barrow avait convié la presse à une séance de questions/réponse ce mardi après-midi. L’occasion de faire le point sur ses priorités pour son deuxième mandat. Avec en toile de fond la contestation des résultats par son principal opposant, Ousainou Darboe.

Avec notre correspondant à Banjul, Milan Berckmans

Dans une salle de presse pleine à craquer, le président Adama Barrow commence par répéter son crédo de campagne : le développement des infrastructures. « Comme je le disais avant l’élection, je continuerais à développer les infrastructures. Comme je le disais : pas d’infrastructures, pas de développement »

Alors qu’il devrait entamer en janvier prochain son deuxième mandat, le président gambien a également promis de mener à bien le projet de réforme de la Constitution en cours et de limiter le nombre de mandats présidentiels.

« Je vous l’assure à vous, au monde entier et à tous les Gambiens, nous aurons une nouvelle Constitution et y seront inclus une limite de mandat et la majorité absolue. »

Mais rapidement, les résultats contestés de l’élection refont surface parmi les questions des journalistes. Adama Barrow renvoi à la décision de la Commission électorale et se veut rassembleur.

« Dans ces élections, je ne pense pas qu’il y ait un perdant. Nous sommes tous des gagnants. Parce que c’est la Gambie qui est importante. Nous ferons tout ce qui est possible pour rassembler les gens, pour être sûr de développer ce pays. »

De son côté, l’opposition étudie toujours un possible recours en justice des résultats du scrutin de samedi.

