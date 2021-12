CAN au Cameroun: à un mois de la compétition, les paris vont bon train

Serge vient régulièrement à la pause déjeuner dans cette enseigne de paris sportifs de Yaoundé, la capitale du Cameroun qui s'apprête à accueillir la CAN.

Dans un mois, ce sera le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations de football, au Cameroun. Le rendez-vous majeur du foot continental. Le pays se prépare à accueillir la compétition. Les amateurs de paris sportifs aussi. Mais entre l’amour des Lions indomptables et l’appât du gain, les cœurs balancent avec le sourire.

Avec notre envoyée spéciale à Yaoundé, Amélie Tulet

Dans le quartier Mvog Ada, proche du centre-ville de Yaoundé, à l’heure de la pause déjeuner, tous les sièges devant les ordinateurs de cette enseigne de paris sportifs sont occupés. « J’étais en train de pronostiquer sur les matches de ce soir pour être sûr et certain que ça va payer. »

Serge vient ici régulièrement. Comme Maurice. En ce moment, c’est le football européen qui domine, mais la CAN 2021 approche et il s’en réjouit : « Je ne fais pas partie de la génération qui a pu profiter de la première CAN de 1972 qu’on a connu au Cameroun. C’est une opportunité à ne pas rater. »

Quel pronostic pour le match d’ouverture Cameroun- Burkina Faso ? Théo est lui 100% pour les Lions indomptables : « Naturellement, je parie pour le Cameroun. La première mi-temps, ils gagnent, la deuxième, ils gagnent et deux trois buts dans le match. »

« Question argent, il n’y a pas de sentiment »

Serge, moins optimiste, préfère ne pas mélanger argent et sentiment : « Je vais juste souhaiter que mon pays gagne sans mélanger le pari. »

Maurice, lui, n’a pas d’état d’âme : « Si je trouve que l’adversaire est supérieur au Cameroun et que ça peut m’apporter un plus dans mon gain, je mise sur lui. Question argent, il n’y a pas de sentiment. On n’est pas là pour perdre. »

Mais s’il n’y pas d’argent en jeu, tous trois souhaitent voir le Cameroun remporter le trophée.

