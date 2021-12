Conflit en Éthiopie: le Premier ministre Abyi Ahmed annonce son retour dans la capitale

Un tel harcèlement du personnel humanitaire par des forces armées est inacceptable. Il sape la capacité des Nations unies et de nos partenaires à apporter de l’aide au moment où elle est la plus nécessaire, et alors même que les travailleurs humanitaires doivent déjà relever le défi grandissant de l'accès aux populations dans le besoin. Par ailleurs, mardi et mercredi, trois camions du Programme alimentaire mondial ont été détournés dans la région de l'Amhara par des militaires et utilisés pour leurs besoins personnels. Nous condamnons fermement tous ces incidents et nous rappelons les parties en conflit à respecter et protéger le personnel et les biens humanitaires, conformément à la loi internationale, qui dit qu'il est interdit d'attaquer, de détruire, de détourner, de piller les fournitures de secours, les matériaux, les installations et les véhicules.