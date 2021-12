L'envoyé spécial américain pour l'Éthiopie se rend dans des pays-clés du conflit

Les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de trouver une issue à la guerre qui déchire l’Éthiopie. Ce jeudi 9 décembre, l’envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l’Afrique Jeffrey Feltman a entamé une nouvelle tournée. Il doit se rendre dans trois pays : Émirats arabes unis, Turquie et Égypte, pour plaider une issue négociée au conflit.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

À tous, l’envoyé spécial américain vient délivrer le même message : il n’y a pas de solution militaire au conflit qui déchire l’Éthiopie. Le choix des pays visités au cours de cette tournée est d’ailleurs éloquent.

Les Émirats arabes unis tout d'abord, dont des sources diplomatiques affirment qu’ils aident l’Éthiopie à recevoir des drones chinois, en organisant un pont aérien entre les deux pays.

La Turquie ensuite, qui elle aussi apporte un soutien militaire au Premier ministre éthiopien à travers des livraisons de drones, démenties par Ankara, mais là aussi confirmées par de nombreuses sources. Et l’on sait le rôle crucial qu’ont joué les frappes aériennes dans le récent recul des rebelles tigréens. Plus généralement, les exportations turques en Éthiopie dans les domaines de la défense et de l’armement ont explosé cette année, passant de 200 000 à 51 millions de dollars.

Enfin, de l’autre côté de l’échiquier, l’Égypte, dernière étape de l’envoyé spécial américain. Le Caire entretient une inimitié de longue date avec le régime éthiopien en raison de la menace que le barrage de la Renaissance fait peser sur l’approvisionnement en eau du pays. Un contexte qui alimente à Addis-Abeba les craintes d’un soutien égyptien aux rebelles tigréens qui transiteraient par le Soudan, dont le nouvel homme fort, le général Al-Burhan, est connu pour son hostilité à Abyi Ahmed.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne