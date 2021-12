RCA: un ex-responsable de la Seleka devant la Cour pénale internationale

La date du procès n’est pas encore fixée. Mahamat Saïd est accusé de « crimes contre l’humanité » et de « crimes de guerre » commis lorsqu’il commandait l’Office de répression du banditisme de Bangui, en 2013, sous la présidence de Michel Djotodia.

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas

Les juges ont retenu sept chefs d’accusation pour des tortures, des traitements cruels, la privation de liberté, des persécutions et d’autres actes inhumains. Entre avril et août 2013, Mahamat Saïd et ses hommes auraient ciblé, sous ses ordres, les partisans supposés de l’ancien président François Bozizé.

Selon la décision des juges, les victimes étaient arrêtées, détenues et maltraitées dans les locaux de l’OCRB, la brigade de répression du banditisme. Brigade dirigée par Mahamat Saïd. Accusées d’être des mercenaires de François Bozizé, les victimes auraient été fouettées et leurs familles rançonnées.

Charges rejetées

Toutes ces accusations ont été confirmées, mais les juges ont en revanche rejeté les accusations de crimes commis au Cedad, un service de renseignements créé par le président Djotodia après sa prise de pouvoir.

Le procureur accusait Mahamat Saïd d’y avoir interrogé et maltraité au moins 33 partisans supposés de François Bozizé. Les juges ont notamment souligné que les principaux témoins n’ont pas évoqué la présence de l’accusé sur les lieux. Avant de rejeter ces charges.

Livré à la CPI en janvier 2021, Mahamat Saïd est donc désormais formellement accusé. Son procès devrait se tenir en 2022, mais les juges n’en ont pas encore arrêté la date.

