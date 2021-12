Cameroun: éruption de violences inter-communautaires à Koussérie

Koussérie, la ville camerounaise située en face de la capitale du Tchad, est sous extrême tension depuis hier. Un affrontement entre deux communautés autour de la gestion d’un point d’eau en dehors de la ville a dégénéré et s’est transformé en conflit intercommunautaire. Hier les deux communautés se sont affrontées, le marché a été brûlé et la ville est coupée en deux.

Avec notre envoyé spécial à Koussérie, Madjiasra Nako

Dès la traversée du pont qui enjambe la frontière entre les deux pays, on aperçoit, côté camerounais, des groupes de jeunes armés de flèches, de lances et de coupe-coupe. Des check-point sont installés le long de la route qui mène au centre ville.

Cette partie de Koussérie, située à l’est, est tenue par les pêcheurs. En arrivant dans le centre, on découvre des rues vides, un marché désert, des boutiques calcinées. Sur la voie principale, un corps brûlé se consume. C’est un des belligérants des combats de la veille qui a été aspergé d’essence.

Plus loin, c’est le quartier des éleveurs. Là-bas, c’est une ambiance de panique. Des femmes et des enfants, perchés sur des motocyclettes tentent de quitter la ville en direction du fleuve pour se réfugier au Tchad. Selon la Croix-Rouge tchadienne, plus de 5000 personnes ont traversé la frontière pour se réfugier à Ndjamena. Et hier soir, le flot continuait explique Khalat Ahmat Senoussi, président de cette organisation.

« Les gens continue de quitter leurs lieux en masse pour venir se réfugier ici à Ndjamena. C'était une panique générale qui a fait que les gens ont fui chacun de leur côté. Cela nous inquiète parce qu'hier, les gens ont passé la nuit à l'air libre. Il n'ont rien à boire, ni à manger. »

Ce jeudi en fin de journée, la tension est encore vive à Koussérie où malgré le fait que les forces de sécurité se sont interposés entre les deux camps, les autorités redoutent l’arrivée de renforts des deux côtés.

