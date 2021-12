Cameroun: une quarantaine de personnes ont été condamnées par un tribunal militaire de Douala

Ces personnes avaient été arrêtées il y a un peu plus d'un an, après les marches empêchées du 22 septembre 2020 contre le régime de Paul Biya. Les peines prononcées vont de six mois à cinq ans de prison ferme, notamment pour tentative d'insurrection, rébellion ou participation à une manifestation interdite. Deux personnes ont été acquittées.