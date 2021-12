La France ouvre en avance les archives judiciaires nationales sur la guerre d’Algérie

La France va ouvrir « avec 15 ans d'avance » ses archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962. Une annonce faite par Roselyne Bachelot, la ministre française de la Culture alors que la relation franco-algérienne est en crise depuis des mois.

« Je veux que sur cette question - qui est troublante, irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire à l'oeuvre - je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur un mensonge » , a affirmé sur BFMTV la ministre. « C'est la falsification qui amène toutes les errances, tous les troubles et toutes les haines. A partir du moment où les faits sont sur la table, où ils sont reconnus, où ils sont analysés, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut construire une autre histoire, une réconciliation », a-t-elle poursuivi.

Cette déclaration intervient deux jours après la visite à Alger du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Les relations entre Paris et Alger avaient subi un sérieux coup de froid, après la publication d'un entretien dans lequel le président Emmanuel Macron s'interrogeait sur l'existence d'une nation algérienne, avant la colonisation française. Les relations sont ensuite devenues glaciales après la diffusion de propos tenus par le président français accusant le « système politico militaire » algérien d'avoir réécrit l'histoire de la colonisation dans « la haine » de la France. Des propos qualifiés de « très graves » par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, après cet épisode, l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions militaires français de l'opération Barkhane au Mali, et rappelé son ambassadeur pour consultation. Le président français a ensuite fait part de ses « regrets » devant la polémique engendrée et s'est dit « fortement attaché au développement » de la relation bilatérale.

« On a des choses à reconstruire avec l'Algérie, elles ne pourront se reconstruire que sur la vérité », a estimé la ministre de la Culture, qui a dans son périmètre la question des archives. Une politique de réconciliation mémorielle qui progresse : le 13 septembre 2018, la France reconnaissait que la disparition du mathématicien et militant communiste Maurice Audin, en 1957 à Alger, était le fait de l'armée française et promettait à sa famille un large accès aux archives. En mars 2021, le chef de l'État avait également annoncé une simplification des procédures de déclassification des archives classifiées de plus de 50 ans, permettant d'écourter les délais d'attente.

